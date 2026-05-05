    Baykar: Азербайджан и Турция будут производить БПЛА SİVRİSİNEK

    Baykar: Азербайджан и Турция будут производить БПЛА SİVRİSİNEK

    Азербайджан совместно с Турцией будет производить беспилотный летательный аппарат (БПЛА) под названием SİVRİSİNEK.

    Об этом отвечая на вопрос сотрудника Report в Турции заявил генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар на выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA 2026 в Стамбуле.

    Он отметил, что все БПЛА, представленные на выставке, будут производиться на заводах, расположенных в Азербайджане. Одним из них является БПЛА SİVRİSİNEK:

    "Этот БПЛА привлекает внимание среди современных военных технологий. Он предназначен главным образом для применения против наземных целей".

    Отметим, что дальность полета данного аппарата в зависимости от версии составляет около 900–1000 км. Кроме того, система работает по принципу fire and forget ("выстрелил и забыл"), а некоторые модели обладают возможностью поражения целей на расстоянии от 10 км до более чем 80 км.

    Длина БПЛА составляет около 3,8 м, а размах крыльев - 3,2 м. Максимальная продолжительность полета может превышать 8–9 часов. Аппарат перемещается со скоростью около 55 узлов, или морских миль (1 морская миля равна 1,852 км - ред.).

    SİVRİSİNEK запускается с помощью катапульты, работает на двигателе внутреннего сгорания и обладает функцией распознавания целей при поддержке искусственного интеллекта. Он оснащен навигационной системой GNSS и электронно-оптическим управлением.

    По мнению специалистов, БПЛА данного типа могут использоваться как в разведывательных, так и в ударных операциях и считаются гибким и эффективным средством в условиях современного боя.

