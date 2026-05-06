Случай заражения опасной формой хантавируса выявлен в Швейцарии

Власти Швейцарии сообщили в среду, что у мужчины, вернувшегося из Южной Америки и путешествовавшего на круизном лайнере, где произошла вспышка хантавируса, тест на вирус оказался положительным.

Как передает Report, об этом сообщает агентство AP со ссылкой на Федеральное управление здравоохранения.

Отмечается, что это наиболее опасная форма хантавируса - Андес, которая передается от человека к человеку.

"В отличие от европейских хантавирусов, передающихся через экскременты инфицированных грызунов, передача американского варианта хантавируса возможна от человека к человеку", - сообщили в ведомстве.

Сейчас проходит лечение.

Ранее сообщалось о том, что на борту лайнера MV Hondius находились 147 человек - 88 пассажиров и 59 членов экипажа. По последним данным, среди пассажиров семь зараженных. Трое человек умерли, один находится в тяжелом состоянии.