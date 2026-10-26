Руководство ЕС и Совета Европы поздравило "Студенческий список" с победой на выборах в Сербии

Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравили "Студенческий список" с победой на парламентских выборах в Сербии, выразив готовность поддержать демократические реформы в стране.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в их публикациях в соцсети X.

"Мы готовы поддержать реформы в области верховенства закона, свободы СМИ, борьбы с коррупцией и укрепления демократических институтов, а также совместно работать над будущим Сербии в Европейском союзе", - говорится в заявлении.

Кошта и фон дер Ляйен также отметили рекордно высокую явку избирателей, подчеркнув, что граждане Сербии активно участвовали в определении будущего своей страны.

К поздравлениям присоединилась еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, которая высоко оценила активность избирателей.

"Дорогая Сербия, твой голос был услышан! После почти двух лет протестов за демократию, верховенство закона и борьбу с коррупцией сербы пришли на избирательные участки, продемонстрировав исторически высокую явку. Поздравляю "Студенческий список" с победой!" - заявила она.

По словам Кос, результаты выборов могут открыть новую страницу в отношениях Сербии с Евросоюзом.

"Именно эти ценности лежат в основе нашего Европейского союза. Для Сербии теперь может открыться новая страница. Двери ЕС открыты, и мы полностью готовы двигаться вперед вместе с вами", - подчеркнула еврокомиссар.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе также поздравил "Студенческий список" с результатами голосования и выразил готовность сотрудничать с новым руководством Сербии.

"Поздравляю "Студенческий список" Сербии с результатами выборов. Граждане Сербии сделали свой демократический выбор. Мы приветствуем признание бывшим президентом Александаром Вучичем результатов голосования и его приверженность мирной демократической передаче власти", - говорится в заявлении Берсе.

Генсек подчеркнул, что Совет Европы готов взаимодействовать с демократически избранным руководством страны для укрепления прав человека, демократии и верховенства закона.

"Ваши настойчивость, энергия и приверженность европейским принципам и будущему Сербии позволили вам добиться этого результата. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку", - добавил он.