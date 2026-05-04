Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    ВОЗ: Три человека умерли после вспышки хантавируса на круизном судне в Атлантике

    • 04 мая, 2026
    • 05:48
    ВОЗ: Три человека умерли после вспышки хантавируса на круизном судне в Атлантике

    Три пассажира круизного судна, находившегося в Атлантическом океане, скончались после предполагаемой вспышки хантавирусной инфекции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.

    По данным ВОЗ, всего в связи с инцидентом пострадали шесть человек. Один случай хантавируса уже подтвержден лабораторно.

    Один из заболевших находится в отделении интенсивной терапии в Южно-Африканской Республике. ВОЗ и профильные структуры продолжают эпидемиологическое расследование, включая дополнительные лабораторные проверки.

    Хантавирус, как правило, передается человеку при контакте с выделениями инфицированных грызунов. Инфекция может вызывать тяжелые респираторные осложнения.

    Заболевание хантавирусом Жертвы Атлантический океан
    ÜST: Kruiz gəmisində hantavirusun yayılması nəticəsində üç nəfər ölüb

