ВОЗ: Три человека умерли после вспышки хантавируса на круизном судне в Атлантике
Другие страны
- 04 мая, 2026
- 05:48
Три пассажира круизного судна, находившегося в Атлантическом океане, скончались после предполагаемой вспышки хантавирусной инфекции.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.
По данным ВОЗ, всего в связи с инцидентом пострадали шесть человек. Один случай хантавируса уже подтвержден лабораторно.
Один из заболевших находится в отделении интенсивной терапии в Южно-Африканской Республике. ВОЗ и профильные структуры продолжают эпидемиологическое расследование, включая дополнительные лабораторные проверки.
Хантавирус, как правило, передается человеку при контакте с выделениями инфицированных грызунов. Инфекция может вызывать тяжелые респираторные осложнения.
