ВОЗ: Три человека умерли после вспышки хантавируса на круизном судне в Атлантике

Три пассажира круизного судна, находившегося в Атлантическом океане, скончались после предполагаемой вспышки хантавирусной инфекции.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, всего в связи с инцидентом пострадали шесть человек. Один случай хантавируса уже подтвержден лабораторно.

Один из заболевших находится в отделении интенсивной терапии в Южно-Африканской Республике. ВОЗ и профильные структуры продолжают эпидемиологическое расследование, включая дополнительные лабораторные проверки.

Хантавирус, как правило, передается человеку при контакте с выделениями инфицированных грызунов. Инфекция может вызывать тяжелые респираторные осложнения.