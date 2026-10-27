Прокуратура установила последовательность событий при убийстве "Джейхуна Сабунчу"

Джалал Мирагаев, известный в криминальных кругах как "Джейхун Сабунчу", во время драки в бакинском ресторане ударил Эмина Рагимова кулаком. После этого Рагимов и его друг Эльмар Джафаров нанесли Мирагаеву ножевые ранения, от которых он скончался на месте.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, такую последовательность событий установило предварительное следствие.

Инцидент произошел около полуночи 23 октября в ресторане Ab-Hava на улице генерала А.Шихлинского. В заведении была организована встреча для урегулирования долгового спора между Джалалом Мирягуб оглу Мирагаевым и Эмином Гошгар оглу Рагимовым по прозвищу "Сабунчу Эмин".

Во встрече также участвовали другие лица, связанные с криминальной средой. Возникший между сторонами конфликт перерос в физическое противостояние и драку, сопровождавшуюся грубым нарушением общественного порядка.

По факту умышленного убийства Мирагаева (1983 г.р.) Хатаинская районная прокуратура первоначально возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

В отношении других участников драки Следственный отдел Хатаинского районного управления полиции возбудил уголовное дело по статьям 218.1 и 218.2 УК Азербайджана - создание преступного сообщества и участие в нем, а также по статьям 234.4.1 и 234.4.3 - незаконный оборот наркотических средств в крупном размере организованной группой. Расследование ведется и по другим статьям Уголовного кодекса.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности при координации с прокуратурой задержали 13 человек.

Следствию были переданы Эльмар Шуджаат оглу Джафаров, Эмин Гошгар оглу Рагимов, Ахмед Арзухан оглу Ализаде, Гасан Мехман оглу Зульфугаров, Рамиль Захир оглу Дадашов, Эльдар Фаиг оглу Эльдаров, Исмаил Фарамаз оглу Кязимов, Хайям Агаммед оглу Сафиханов, Камран Саттар оглу Эфендиев, Эльвин Физули оглу Сафаров, Микаил Вели оглу Исмаилов, Эльмар Агаюсиф оглу Нуриев и Фарид Рафаил оглу Эйюблу.

Следствие установило обоснованные подозрения в причастности Джафарова и Рагимова к убийству Мирагаева. Оба на момент происшествия находились в розыске в связи с другим преступлением.

Им предъявлено обвинение по статье 120.2.1 УК Азербайджана - умышленное убийство, совершенное организованной группой. Остальные фигуранты привлечены в качестве обвиняемых по соответствующим статьям.

На основании ходатайств следствия и представлений прокурора суд избрал в отношении всех обвиняемых меру пресечения в виде ареста.

Уголовные дела, связанные с убийством Мирагаева, а также ранее возбужденные производства в отношении названных лиц объединены в одно производство. Для расследования создана группа из сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел.

По поручению генерального прокурора предварительное следствие передано Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В ведомстве заявили, что все обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках полного, всестороннего и объективного расследования. Об итогах общественности предоставят дополнительную информацию.

Генеральная прокуратура также предупредила представителей медиа и пользователей социальных сетей о недопустимости распространения сведений, способных отрицательно повлиять на объективность и ход расследования.