ВВС США заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет AGM-183A

Военно-воздушные силы США заключили с компанией Lockheed Martin контракт на сумму $694 млн, предусматривающий серийное производство и постановку на вооружение гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A (Air-Launched Rapid Response Weapon - ARRW).

Как передает Report со ссылкой на заявление военных, разработка гиперзвуковой ракеты с планирующим блоком воздушного базирования AGM-183A ARRW является ключевой программой в сфере создания американского гиперзвукового оружия.

В заявлении указывается, что ARRW позволит оснастить самолеты ВВС США высокоскоростными ударными средствами, способными поражать цели с больших дистанций. При этом бомбардировщики смогут оставаться вне зоны досягаемости противоракетных средств противника.

По проектным данным, гиперзвуковая ракета AGM-183A имеет дальность действия 1 тыс. 600 км. Скорость гиперзвуковой ракеты AGM-183A достигает более 5 Маха. Ракетами этого типа планируется в первую очередь оснащать стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре AGM-183A.