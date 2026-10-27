Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    ВВС США заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет AGM-183A

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 08:53
    ВВС США заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет AGM-183A

    Военно-воздушные силы США заключили с компанией Lockheed Martin контракт на сумму $694 млн, предусматривающий серийное производство и постановку на вооружение гиперзвуковой ракеты воздушного базирования AGM-183A (Air-Launched Rapid Response Weapon - ARRW).

    Как передает Report со ссылкой на заявление военных, разработка гиперзвуковой ракеты с планирующим блоком воздушного базирования AGM-183A ARRW является ключевой программой в сфере создания американского гиперзвукового оружия.

    В заявлении указывается, что ARRW позволит оснастить самолеты ВВС США высокоскоростными ударными средствами, способными поражать цели с больших дистанций. При этом бомбардировщики смогут оставаться вне зоны досягаемости противоракетных средств противника.

    По проектным данным, гиперзвуковая ракета AGM-183A имеет дальность действия 1 тыс. 600 км. Скорость гиперзвуковой ракеты AGM-183A достигает более 5 Маха. Ракетами этого типа планируется в первую очередь оснащать стратегические бомбардировщики B-52H, каждый из которых сможет нести по четыре AGM-183A.

    Гиперзвуковые ракеты ВВС США Lockheed Martin
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    08:59
    В ряде сел Масаллы, Агстафы и Самуха сегодня не будет света
    Энергетика
    08:53
    ВВС США заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет AGM-183A
    Другие страны
    08:36
    В бакинском метро возобновлено прямое движение по линии "Ази Асланов" — "Ичеришехер"
    Инфраструктура
    08:25
    В Баку почти на 20 улицах и проспектах затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    08:12
    В Конгрессе США напомнили о сохраняющемся запрете на импорт российского дизеля
    Другие страны
    07:39
    Nikkei: Япония планирует ввести обязательную регистрацию иноагентов
    Другие страны
    07:21
    ВМС США нарастили боевую группировку вблизи Ирана
    Другие страны
    06:53
    Аравийская коалиция заявила о перехвате ракет хуситов в Саудовской Аравии
    Другие страны
    06:19
    Германия готовит свой спецназ к затяжному конфликту с Россией
    Другие страны
    Лента новостей