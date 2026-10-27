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    В Кыргызстане изъяли 6,3 кг наркотиков на сумму $526 тыс.

    В регионе
    • 27 октября, 2026
    • 09:31
    В Кыргызстане изъяли 6,3 кг наркотиков на сумму $526 тыс.

    Двух человек задержали в Бишкеке по подозрению в распространении наркотиков в особо крупном размере - 6,3 кг.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом сообщает МВД страны.

    Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в ходе спецоперации задержали 26-летнего иностранца и гражданина Кыргызстана того же возраста. У них изъяли 6,3 килограмма мефедрона и один килограмм чарса.

    По предварительным расчетам МВД, при сбыте всей партии предполагаемый доход мог составить около 46 млн сомов ($526 тыс.).

    В ведомстве также сообщили, что, согласно оперативным данным, иностранный гражданин ранее мог заниматься распространением наркотиков в Грузии, Армении и России. Его сообщник, возможно, причастен к распространению наркотиков на индонезийском острове Бали. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные к этой преступной деятельности.

    Наркотические вещества Кыргызстан
    MiniBoss
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