В Кыргызстане изъяли 6,3 кг наркотиков на сумму $526 тыс.

Двух человек задержали в Бишкеке по подозрению в распространении наркотиков в особо крупном размере - 6,3 кг.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом сообщает МВД страны.

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в ходе спецоперации задержали 26-летнего иностранца и гражданина Кыргызстана того же возраста. У них изъяли 6,3 килограмма мефедрона и один килограмм чарса.

По предварительным расчетам МВД, при сбыте всей партии предполагаемый доход мог составить около 46 млн сомов ($526 тыс.).

В ведомстве также сообщили, что, согласно оперативным данным, иностранный гражданин ранее мог заниматься распространением наркотиков в Грузии, Армении и России. Его сообщник, возможно, причастен к распространению наркотиков на индонезийском острове Бали. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются причастные к этой преступной деятельности.