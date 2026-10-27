В ряде сел Масаллы, Агстафы и Самуха сегодня не будет света
Энергетика
- 27 октября, 2026
- 08:59
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В Масаллинском, Агстафинском и Самухском районах сегодня будут локальные перебои с электроснабжением.
Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".
Согласно информации, ограничения будут введены в связи с ремонтными работами.
Так, в селах Араб, Гаджитепе, Гасанлы, Хырмандалы и части самого Масаллы света не будет с 12:00 до 13:00.
В Агстафе на время работ с 12:00 до 16:00 будут отключения в поселках Джейранчёль и Пойлу, а также селах Колхалфали, Гыраг Кясямян и Пирли.
В Самухе перебои с 10:00 до 12:00 охватят поселок Натаван, села Зазалы и Зиядлы.
"После завершения работ абоненты на данных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - добавили в "Азеришыг".
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