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    В ряде сел Масаллы, Агстафы и Самуха сегодня не будет света

    Энергетика
    • 27 октября, 2026
    • 08:59
    В ряде сел Масаллы, Агстафы и Самуха сегодня не будет света

    В Масаллинском, Агстафинском и Самухском районах сегодня будут локальные перебои с электроснабжением.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

    Согласно информации, ограничения будут введены в связи с ремонтными работами.

    Так, в селах Араб, Гаджитепе, Гасанлы, Хырмандалы и части самого Масаллы света не будет с 12:00 до 13:00.

    В Агстафе на время работ с 12:00 до 16:00 будут отключения в поселках Джейранчёль и Пойлу, а также селах Колхалфали, Гыраг Кясямян и Пирли.

    В Самухе перебои с 10:00 до 12:00 охватят поселок Натаван, села Зазалы и Зиядлы.

    "После завершения работ абоненты на данных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - добавили в "Азеришыг".

    Перебои с электричеством Масаллы Агстафа Самух
    Masallı, Ağstafa və Samuxun bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaq
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