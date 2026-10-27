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    Нефть марки Brent подешевели до $114,61 за баррель

    Энергетика
    • 27 октября, 2026
    • 09:43
    Нефть марки Brent подешевели до $114,61 за баррель

    Цены на нефть продолжают снижаться утром во вторник благодаря надеждам на ослабление напряженности на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,02% до $114,61 за баррель.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на 1,09%, до $100,65 за баррель.

    Представители стран Мекканского оборонного соглашения (Саудовской Аравии, Турции и Пакистана) на переговорах с Ираном договорились о продолжении взаимодействия. Стороны намерены вести диалог, нацеленный на "усиление сотрудничества в ряде сфер, в том числе в области безопасности и мира".

    Снижение нефтяных котировок ограничено продолжающимися атаками на суда в Ормузском проливе и вокруг него.

    Цена на нефть Нефть марки Brent Нефть марки WTI Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
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