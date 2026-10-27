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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.10.2026)

    Финансы
    • 27 октября, 2026
    • 09:12
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.10.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    114,65

    - 1,16

    53,80

    WTI (долл/барр)

    100,74

    - 1,02

    43,32

    Золото (долл/унция)

    4 024,90

    - 13,50

    - 316,20

    Индексы

    Dow-Jones

    52 361,58

    146,42

    4 298,29

    S&P 500

    7 676,77

    53,09

    831,27

    Nasdaq

    26 169,38

    214,04

    2 927,39

    Nikkei

    62 189,65

    - 503,51

    11 850,17

    Dax

    25 410,84

    229,19

    920,43

    FTSE 100

    10 767,33

    76,97

    835,95

    CAC 40 INDEX

    7 847,32

    64,50

    - 302,18

    Shanghai Composite

    3 697,52

    7,04

    - 271,32

    Bist 100

    11 151,96

    34,97

    - 109,56

    RTS

    975,24

    30,99

    - 138,89

    Валюта

    USD/EUR

    1,1169

    0,0000

    - 0,0576

    USD/GBP

    1,3337

    0,0000

    - 0,0136

    JPY/USD

    157,5600

    0,0600

    1,1100

    RUB/USD

    90,2461

    0,1300

    11,4961

    TRY/USD

    55,6872

    0,0600

    12,7310

    CNY/USD

    7,4476

    - 0,0100

    0,4586
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