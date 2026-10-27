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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.10.2026)

    Maliyyə
    • 27 oktyabr, 2026
    • 09:12
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.10.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    114,65

    - 1,16

    53,80

    Neft WTI (dollar/barel)

    100,74

    - 1,02

    43,32

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 024,90

    - 13,50

    - 316,20

    İndekslər

    Dow-Jones

    52 361,58

    146,42

    4 298,29

    S&P 500

    7 676,77

    53,09

    831,27

    Nasdaq

    26 169,38

    214,04

    2 927,39

    Nikkei

    62 189,65

    - 503,51

    11 850,17

    Dax

    25 410,84

    229,19

    920,43

    FTSE 100

    10 767,33

    76,97

    835,95

    CAC 40 INDEX

    7 847,32

    64,50

    - 302,18

    Shanghai Composite

    3 697,52

    7,04

    - 271,32

    Bist 100

    11 151,96

    34,97

    - 109,56

    RTS

    975,24

    30,99

    - 138,89

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1169

    0,0000

    - 0,0576

    USD/GBP

    1,3337

    0,0000

    - 0,0136

    JPY/USD

    157,5600

    0,0600

    1,1100

    RUB/USD

    90,2461

    0,1300

    11,4961

    TRY/USD

    55,6872

    0,0600

    12,7310

    CNY/USD

    7,4476

    - 0,0100

    0,4586
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (27.10.2026)
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