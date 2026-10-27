Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.10.2026)
Maliyyə
- 27 oktyabr, 2026
- 09:12
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
114,65
|
- 1,16
|
53,80
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
100,74
|
- 1,02
|
43,32
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 024,90
|
- 13,50
|
- 316,20
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
52 361,58
|
146,42
|
4 298,29
|
S&P 500
|
7 676,77
|
53,09
|
831,27
|
Nasdaq
|
26 169,38
|
214,04
|
2 927,39
|
Nikkei
|
62 189,65
|
- 503,51
|
11 850,17
|
Dax
|
25 410,84
|
229,19
|
920,43
|
FTSE 100
|
10 767,33
|
76,97
|
835,95
|
CAC 40 INDEX
|
7 847,32
|
64,50
|
- 302,18
|
Shanghai Composite
|
3 697,52
|
7,04
|
- 271,32
|
Bist 100
|
11 151,96
|
34,97
|
- 109,56
|
RTS
|
975,24
|
30,99
|
- 138,89
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1169
|
0,0000
|
- 0,0576
|
USD/GBP
|
1,3337
|
0,0000
|
- 0,0136
|
JPY/USD
|
157,5600
|
0,0600
|
1,1100
|
RUB/USD
|
90,2461
|
0,1300
|
11,4961
|
TRY/USD
|
55,6872
|
0,0600
|
12,7310
|
CNY/USD
|
7,4476
|
- 0,0100
|
0,4586
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (27.10.2026)
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