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    Две азербайджанские борчихи выступят на ЧМ в Астане

    Индивидуальные
    • 27 октября, 2026
    • 09:27
    Две азербайджанские борчихи выступят на ЧМ в Астане

    Сегодня две азербайджанские спортсменки вступят в борьбу на чемпионате мира по борьбе в Астане (Казахстан).

    Как сообщает Report, на ковер выйдут Жаля Алиева (57 кг) и Биргюль Солтанова (65 кг).

    Кроме того, за медали будут бороться три борца греко-римского стиля.

    Кроме того, за медали продолжат борьбу три представителя греко-римского стиля. Нихат Мамедли (63 кг) сойдется в финале с Кареном Асланяном (Армения). Хасрат Джафаров (67 кг) поборется за бронзовую медаль (его соперник пока уточняется), а Ислам Аббасов (87 кг) встретится в утешительном поединке с Латаной Сопой (Американское Самоа).

    Чемпионат завершится 1 ноября. Ранее золотые медали в составе сборной по греко-римской борьбе завоевали Эльдениз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг).

    Чемпионат мира по борьбе
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