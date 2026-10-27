Две азербайджанские борчихи выступят на ЧМ в Астане

Сегодня две азербайджанские спортсменки вступят в борьбу на чемпионате мира по борьбе в Астане (Казахстан).

Как сообщает Report, на ковер выйдут Жаля Алиева (57 кг) и Биргюль Солтанова (65 кг).

Кроме того, за медали будут бороться три борца греко-римского стиля.

Кроме того, за медали продолжат борьбу три представителя греко-римского стиля. Нихат Мамедли (63 кг) сойдется в финале с Кареном Асланяном (Армения). Хасрат Джафаров (67 кг) поборется за бронзовую медаль (его соперник пока уточняется), а Ислам Аббасов (87 кг) встретится в утешительном поединке с Латаной Сопой (Американское Самоа).

Чемпионат завершится 1 ноября. Ранее золотые медали в составе сборной по греко-римской борьбе завоевали Эльдениз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг).