İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Dünya çempionatı: Azərbaycanın iki qadın güləşçisi mübarizəyə başlayır

    Fərdi
    • 27 oktyabr, 2026
    • 09:08
    Dünya çempionatı: Azərbaycanın iki qadın güləşçisi mübarizəyə başlayır

    Azərbaycanın iki qadın güləşçisi Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən dünya çempionatında bu gün mübarizəyə başlayır.

    "Report"un məlumatına görə, yarışın növbəti günündə Jalə Əliyeva (57 kq) və Birgül Soltanova (65 kq) xalça üzərinə çıxacaq.

    Bundan əlavə, üç yunan-Roma güləşçisi medallar uğrunda mübarizə aparacaq.

    Nihat Məmmədli (63 kq) finalda Karen Aslanyanla (Ermənistan) üz-üzə gələcək. Həsrət Cəfərov (67 kq) bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq. Onun rəqibi hələlik dəqiqləşməyib. İslam Abbasov (87 kq) isə təsəlliverici qarşılaşmada Latana Sopa (Amerika Samoası) ilə görüşəcək.

    Xatırladaq ki, mundial noyabrın 1-də başa çatacaq. Daha əvvəl yunan-Roma güləşçilərindən Eldəniz Əzizli (55 kq) və Sənan Süleymanov (77 kq) qızıl medal qazanıb.

    Jalə Əliyeva Birgül Soltanova Nihat Məmmədli Güləş üzrə dünya çempionatı
    Две азербайджанские борчихи выступят на ЧМ в Астане
    World Championships: Two Azerbaijani women wrestlers to begin competition
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    10:32
    Prezident: Əgər xəritəyə nəzər salsaq, Azərbaycandan yan keçmək çətindir
    Xarici siyasət
    10:30
    Prezident: Bizim iki super güclə strateji tərəfdaşlıqla bağlı razılaşmamız var
    Xarici siyasət
    10:28
    Foto
    "Çempionlarla bir ay" layihəsi çərçivəsində gənc şahmatçılar üçün "ustad dərsləri" keçirilib
    Fərdi
    10:28
    İlham Əliyev: Azərbaycan sabitlik adasıdır
    Daxili siyasət
    10:27
    XİN Sent-Vinsent və Qrenadin xalqını və hökumətini Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Xarici siyasət
    10:25
    Tolqa Çeltekligil: "Azərbaycan idxal məhsullarını yerli istehsalla əvəz edə bilər"
    Biznes
    10:23
    Prezident: İkinci Qarabağ müharibəsi və antiterror tədbirləri ilə Azərbaycan işğala son qoydu
    Xarici siyasət
    10:20
    İlham Əliyev: Müharibəni başlamaq asandır, amma bitirmək çətindir
    Daxili siyasət
    10:20
    Azərbaycanın 5 cüdoçusu Asiya Kubokunda iştirak edəcək
    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti