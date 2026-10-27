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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2026)

    Финансы
    • 27 октября, 2026
    • 09:27
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,46%, до 1,8987 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,08%, до 2,1036 маната.

    Валюта

    Курс

    1 Доллар США

    1,7000

    1 Евро

    1,8987

    100 Российскиö рублей

    2,1036

    1 Австралийский доллар

    1,1931

    1 Белорусский рубль

    0,5530

    1 Дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 Вон Республики Корея

    0,1284

    1 Чешская крона

    0,0780

    1 Китайский юань

    0,2549

    1 Датская крона

    0,2540

    1 Грузинский лари

    0,6549

    1 Гонконгский доллар

    0,2167

    1 Индийская рупия

    0,0178

    1 Британский фунт стерлингов

    2,2674

    100 Иранских риалов

    -

    1 Шведская крона

    0,1708

    1 Швейцарский франк

    2,0540

    1 Израильский шекель

    0,5518

    1 Канадский доллар

    1,2129

    1 Кувейтский динар

    5,4701

    100 Казахстанских тенге

    0,3760

    1 Катарский реал

    0,4663

    1 Киргизский сом

    0,0194

    100 Венгерских форинтов

    0,5172

    1 Молдавский лей

    0,0947

    1 Норвежская крона

    0,1825

    100 Узбекских сумов

    0,0143

    100 Пакистанских рупий

    0,6116

    1 Польский злотый

    0,4311

    1 Румынский лей

    0,3552

    1 Сербский динар

    0,0162

    1 Сингапурский доллар

    1,3272

    1 Саудовский риал

    0,4530

    1 СДР (спец. права заимствования)

    2,3032

    1 Турецкая лира

    0,0341

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0372

    1 Японская йена

    1,0788

    1 Новозеландский доллар

    0,9676

    Золото (1 унция)

    6818,7085

    Серебро (1 унция)

    90,8489

    Платина (1 унция)

    2579,4525

    Палладиум (1 унция)

    1762,7130
    Азербайджанский манат Доллар США Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.10.2026)
    CBA currency exchange rates (27.10.2026)
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