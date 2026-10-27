Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2026)
- 27 октября, 2026
- 09:27
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По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,46%, до 1,8987 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,08%, до 2,1036 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 Доллар США
|
1,7000
|
1 Евро
|
1,8987
|
100 Российскиö рублей
|
2,1036
|
1 Австралийский доллар
|
1,1931
|
1 Белорусский рубль
|
0,5530
|
1 Дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 Вон Республики Корея
|
0,1284
|
1 Чешская крона
|
0,0780
|
1 Китайский юань
|
0,2549
|
1 Датская крона
|
0,2540
|
1 Грузинский лари
|
0,6549
|
1 Гонконгский доллар
|
0,2167
|
1 Индийская рупия
|
0,0178
|
1 Британский фунт стерлингов
|
2,2674
|
100 Иранских риалов
|
-
|
1 Шведская крона
|
0,1708
|
1 Швейцарский франк
|
2,0540
|
1 Израильский шекель
|
0,5518
|
1 Канадский доллар
|
1,2129
|
1 Кувейтский динар
|
5,4701
|
100 Казахстанских тенге
|
0,3760
|
1 Катарский реал
|
0,4663
|
1 Киргизский сом
|
0,0194
|
100 Венгерских форинтов
|
0,5172
|
1 Молдавский лей
|
0,0947
|
1 Норвежская крона
|
0,1825
|
100 Узбекских сумов
|
0,0143
|
100 Пакистанских рупий
|
0,6116
|
1 Польский злотый
|
0,4311
|
1 Румынский лей
|
0,3552
|
1 Сербский динар
|
0,0162
|
1 Сингапурский доллар
|
1,3272
|
1 Саудовский риал
|
0,4530
|
1 СДР (спец. права заимствования)
|
2,3032
|
1 Турецкая лира
|
0,0341
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0372
|
1 Японская йена
|
1,0788
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9676
|
Золото (1 унция)
|
6818,7085
|
Серебро (1 унция)
|
90,8489
|
Платина (1 унция)
|
2579,4525
|
Палладиум (1 унция)
|
1762,7130