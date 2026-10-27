Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.10.2026)
- 27 oktyabr, 2026
- 09:13
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,46 % azalaraq 1,8987 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,08 % azalaraq 2,1036 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,8987
|
100 Rusiya rublu
|
2,1036
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1931
|
1 Belarus rublu
|
0,5530
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1284
|
1 Çexiya kronu
|
0,0780
|
1 Çin yuanı
|
0,2549
|
1 Danimarka kronu
|
0,2540
|
1 Gürcü larisi
|
0,6549
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2167
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0178
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2674
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1708
|
1 İsveçrə frankı
|
2,0540
|
1 İsrail şekeli
|
0,5518
|
1 Kanada dolları
|
1,2129
|
1 Küveyt dinarı
|
5,4701
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3760
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5172
|
1 Moldova leyi
|
0,0947
|
1 Norveç kronu
|
0,1825
|
100 Özbək somu
|
0,0143
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6116
|
1 Polşa zlotası
|
0,4311
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3552
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0162
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3272
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4530
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3032
|
Türk lirəsi
|
0,0341
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0372
|
Yapon yeni
|
1,0788
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9676
|
Qızıl
|
6818,7085
|
Gümüş
|
90,8489
|
Platin
|2579,4525
|
Palladium
|
1762,7130