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    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.10.2026)

    Maliyyə
    • 27 oktyabr, 2026
    • 09:13
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.10.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,46 % azalaraq 1,8987 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,08 % azalaraq 2,1036 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,8987

    100 Rusiya rublu

    2,1036

    1 Avstraliya dolları

    1,1931

    1 Belarus rublu

    0,5530

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1284

    1 Çexiya kronu

    0,0780

    1 Çin yuanı

    0,2549

    1 Danimarka kronu

    0,2540

    1 Gürcü larisi

    0,6549

    1 Honq Konq dolları

    0,2167

    1 Hindistan rupisi

    0,0178

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2674

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1708

    1 İsveçrə frankı

    2,0540

    1 İsrail şekeli

    0,5518

    1 Kanada dolları

    1,2129

    1 Küveyt dinarı

    5,4701

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3760

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5172

    1 Moldova leyi

    0,0947

    1 Norveç kronu

    0,1825

    100 Özbək somu

    0,0143

    100 Pakistan rupisi

    0,6116

    1 Polşa zlotası

    0,4311

    1 Rumıniya leyi

    0,3552

    1 Serbiya dinarı

    0,0162

    1 Sinqapur dolları

    1,3272

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4530

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3032

    Türk lirəsi

    0,0341

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0372

    Yapon yeni

    1,0788

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9676

    Qızıl

    6818,7085

    Gümüş

    90,8489

    Platin

    		 2579,4525

    Palladium

    1762,7130
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Valyuta məzənnələri Manatın məzənnəsi ABŞ dolları Rusiya rublu Azərbaycan manatı
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.10.2026)
    CBA currency exchange rates (27.10.2026)
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