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    Антонелли выиграл Гран-при США "Формулы-1"

    Формула 1
    • 26 октября, 2026
    • 02:50
    Антонелли выиграл Гран-при США Формулы-1

    Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли стал победителем Гран-при США - 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" сезона 2026 года.

    Как передает Report, гонка состоялась на автодроме "Трасса Америк" в Остине (штат Техас).

    Второе место занял монегаск Шарль Леклер, выступающий за "Феррари". Тройку призеров замкнул нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

    Следующий этап чемпионата - Гран-при Мексики - пройдет с 30 октября по 1 ноября.

    Формула 1 Андреа Кими Антонелли
    Antonelli "Formula 1" üzrə ABŞ Qran-prisinin qalibi olub
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