Антонелли выиграл Гран-при США "Формулы-1"
Формула 1
- 26 октября, 2026
- 02:50
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Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли стал победителем Гран-при США - 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" сезона 2026 года.
Как передает Report, гонка состоялась на автодроме "Трасса Америк" в Остине (штат Техас).
Второе место занял монегаск Шарль Леклер, выступающий за "Феррари". Тройку призеров замкнул нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Следующий этап чемпионата - Гран-при Мексики - пройдет с 30 октября по 1 ноября.
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