Антонелли выиграл Гран-при США "Формулы-1"

Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли стал победителем Гран-при США - 18-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" сезона 2026 года.

Как передает Report, гонка состоялась на автодроме "Трасса Америк" в Остине (штат Техас).

Второе место занял монегаск Шарль Леклер, выступающий за "Феррари". Тройку призеров замкнул нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Следующий этап чемпионата - Гран-при Мексики - пройдет с 30 октября по 1 ноября.