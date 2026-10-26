Antonelli "Formula 1" üzrə ABŞ Qran-prisinin qalibi olub
Formula 1
- 26 oktyabr, 2026
- 02:26
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"Mercedes" komandasının italiyalı pilotu Kimi Antonelli "Formula 1" üzrə dünya çempionatının 18-ci mərhələsinin - ABŞ Qran-prisinin qalibi olub.
"Report" xəbər verir ki, Yarışlar Ostindəki (Texas ştatı) "Amerikalar Trası" avtodromunda keçirilib.
İkinci yeri "Ferrari"dən monakolu Şarl Lekler tutub. Liderlər üçlüyünü "Red Bull" komandasından niderlandlı təmsilçisi Maks Ferstappen tamamlayıb.
Antonelli 365 xal toplayaraq pilotların sıralamasına başçılıq edir. İtaliyalını ilk çempionluq titulunu qazanmaqdan iki xal ayırır.
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