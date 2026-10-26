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    В США на рыбоперерабатывающем заводе взорвался резервуар с аммиаком

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 03:46
    В США на рыбоперерабатывающем заводе взорвался резервуар с аммиаком

    На рыбоперерабатывающем заводе Pacific Seafood в городе Ньюпорт (штат Орегон, США) произошел взрыв резервуара с аммиаком, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

    Как передает Report со ссылкой на KLCC, в результате происшествия частично обрушилась крыша здания и возникла угроза выброса токсичного аммиака.

    Власти объявили эвакуацию жителей и сотрудников предприятий в радиусе около 1,6 км от завода.

    Пожар начался в воскресенье, 25 октября. Сообщение о возгорании поступило в 08:51 по местному времени. К тушению привлекли около 40 пожарных и специалистов по работе с опасными веществами. Полиция перекрыла подъезды к прибрежной части города.

    По данным издания, дым и запах распространялись по всему Ньюпорту. Из-за ухудшения обстановки эвакуационный центр перенесли из начальной школы Сэма Кейса в лютеранскую церковь на шоссе US 101.

    Кроме того, эвакуация затронула объекты порта Ньюпорт, кемпинг и яхтенную пристань на южном берегу залива Якина.

    Власти также закрыли Морской научный центр Хэтфилда и ряд предприятий вдоль шоссе US 101 к северу от городской набережной.

    Взрыв в здании Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-də dəniz məhsulları istehsalı zavodunda ammonyak çəni partlayıb
    MiniBoss
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