В США на рыбоперерабатывающем заводе взорвался резервуар с аммиаком

На рыбоперерабатывающем заводе Pacific Seafood в городе Ньюпорт (штат Орегон, США) произошел взрыв резервуара с аммиаком, после чего на предприятии вспыхнул пожар.

Как передает Report со ссылкой на KLCC, в результате происшествия частично обрушилась крыша здания и возникла угроза выброса токсичного аммиака.

Власти объявили эвакуацию жителей и сотрудников предприятий в радиусе около 1,6 км от завода.

Пожар начался в воскресенье, 25 октября. Сообщение о возгорании поступило в 08:51 по местному времени. К тушению привлекли около 40 пожарных и специалистов по работе с опасными веществами. Полиция перекрыла подъезды к прибрежной части города.

По данным издания, дым и запах распространялись по всему Ньюпорту. Из-за ухудшения обстановки эвакуационный центр перенесли из начальной школы Сэма Кейса в лютеранскую церковь на шоссе US 101.

Кроме того, эвакуация затронула объекты порта Ньюпорт, кемпинг и яхтенную пристань на южном берегу залива Якина.

Власти также закрыли Морской научный центр Хэтфилда и ряд предприятий вдоль шоссе US 101 к северу от городской набережной.