Мака Бочоришвили посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку
Внешняя политика
- 24 ноября, 2026
- 17:58
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Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку.
Как сообщает Report, на Аллее почетного захоронения глава МИД Грузии почтила память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле.
Затем Бочоришвили посетила Аллею шехидов, где почтила память погибших в борьбе за свободу и независимость Азербайджана и возложила венок к мемориалу "Вечный огонь".
Maka Boçorişvili Bakıda Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib
Maka Botchorishvili visits Alley of Honor and Martyrs' Alley in Baku
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