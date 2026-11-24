Великобритания ввела санкции против йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) и четырех его высокопоставленных представителей на фоне возобновления боевых действий в регионе и внутри Йемена.

Как передает Report со ссылкой на заявление британского правительства, ограничения направлены против лиц и организаций, действия которых, по оценке Лондона, подрывают мир и стабильность в Йемене и регионе.

Санкции предусматривают замораживание активов движения "Ансар Аллах", а также запрет на занятие руководящих должностей в компаниях, связанных с Великобританией.

В отношении четырех представителей движения также введен запрет на въезд в Великобританию. В их числе - "министр внутренних дел" хуситов Абдулкарим Амир ад-Дин Хусейн аль-Хуси, глава "службы безопасности и разведки" движения Абдул Хаким Хашем Али аль-Хайвани, назначенный хуситами судья Мохаммед Муфлех и высокопоставленный прокурор Сарим ад-Дин Муффадал. В британском правительстве заявили, что меры в отношении отдельных лиц связаны, в частности, с предполагаемой причастностью к серьезным нарушениям прав человека, включая жестокое обращение с заключенными.

Лондон подтвердил поддержку международно признанных государственных институтов Йемена и заявил о намерении продолжать гуманитарную помощь стране. В сентябре Великобритания объявила о выделении 10 млн фунтов стерлингов на чрезвычайный гуманитарный призыв ООН. Общий объем британской гуманитарной поддержки Йемена в 2026 году составляет 104 млн фунтов стерлингов.

При этом в правительстве подчеркнули, что санкции направлены против хуситов, а не населения Йемена, и не затрагивают гуманитарную деятельность.