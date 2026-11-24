Азербайджанский боксер в третий раз подряд стал чемпионом Европы
Индивидуальные
- 24 ноября, 2026
- 18:13
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Азербайджанский боксер Билалхабаши Назаров стал победителем чемпионата Европы U-23 в хорватском городе Пореч.
Как сообщает Report, лидер сборной, выступающий в весовой категории 50 кг, в финале одержал победу над Тевфиком Аккасом (Турция).
Назаров победил со счетом 5:0 (29:28, 29:27, 30:25, 30:27, 29:26), завоевав титул чемпиона Европы.
Таким образом, общее количество медалей нашей сборной на турнире достигло 3. Ранее Зидан Гумбатов (55 кг) и Мухаммедали Аширалиев (60 кг) завершили чемпионат Европы с бронзовыми наградами.
Отметим, что на соревнованиях, в которых принимают участие 276 боксеров из 39 стран, сегодня на финальный поединок также выйдет Ниджат Алырзаев (70 кг).
Azərbaycan boksçusu ardıcıl üçüncü dəfə Avropa çempionu olub
Azerbaijan's Nazarov claims third consecutive European boxing title
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