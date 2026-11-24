Азербайджанский боксер Билалхабаши Назаров стал победителем чемпионата Европы U-23 в хорватском городе Пореч.

Как сообщает Report, лидер сборной, выступающий в весовой категории 50 кг, в финале одержал победу над Тевфиком Аккасом (Турция).

Назаров победил со счетом 5:0 (29:28, 29:27, 30:25, 30:27, 29:26), завоевав титул чемпиона Европы.

Таким образом, общее количество медалей нашей сборной на турнире достигло 3. Ранее Зидан Гумбатов (55 кг) и Мухаммедали Аширалиев (60 кг) завершили чемпионат Европы с бронзовыми наградами.

Отметим, что на соревнованиях, в которых принимают участие 276 боксеров из 39 стран, сегодня на финальный поединок также выйдет Ниджат Алырзаев (70 кг).