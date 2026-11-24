Азербайджан обладает потенциалом для становления региональным центром исламских финансов в течение ближайших пяти лет.

Как передает Report, об этом заявил член Совета по альтернативному банкингу при Ассоциации банков Азербайджана Анар Юсифзаде на X Международном банковском форуме.

По его прогнозу, если соответствующее законодательство будет принято в 2027 году, то в последующие три года в стране начнут работать банки, действующие по принципам исламских финансов, с постепенным расширением их деятельности:

"Считаю, что в пятилетней перспективе у Азербайджана есть возможность стать центром исламских финансов. Первоначально я оценивал это на уровне Кавказского региона, однако на самом деле у нашей страны есть реальный шанс стать региональным финансовым узлом".

Юсифзаде назвал три основных препятствия для развития этой сферы: отсутствие полноценной законодательной базы, нехватку квалифицированных кадров и недостаточную осведомленность населения.

По его словам, UNEC и Азербайджанский институт теологии уже разрабатывают образовательные программы для подготовки специалистов. Кроме того, проведенный опрос показал, что 73% респондентов проявляют интерес к исламским финансам, однако многие ошибочно связывают их исключительно с благотворительностью. Юсифзаде подчеркнул необходимость широких просветительских кампаний для разъяснения принципов этой финансовой модели.