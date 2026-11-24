Грузия - близкий сосед, друг и стратегический партнер Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в Баку.

"Отношения между нашими странами имеют давнюю историю. Связи между нашими народами отличаются прочностью и устойчивостью. Добрососедские и братские отношения всегда строились на основе взаимного уважения и почтения и продолжают развиваться", - заявил Байрамов.

Он отметил, что в ходе встречи были обсуждены двусторонние отношения, текущая ситуация на Южном Кавказе, а также международные вопросы:

"Повестка азербайджано-грузинских отношений очень обширна. Безусловно, политический диалог находится на очень высоком уровне, мы наблюдаем здесь серьезную динамику. Взаимные визиты на высшем уровне в последние годы являются ярким тому примером".

Дж.Байрамов отметил активное развитие межпарламентских связей и сотрудничества между двумя странами в различных сферах:

"Между двумя странами действует 145 документов и соглашений. В настоящее время ведется работа еще над 18 документами. Рассчитываем, что в ближайшее время она будет завершена и эти документы также вступят в силу".