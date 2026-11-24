Товарооборот между Азербайджаном и Грузией в январе-сентябре 2026 года достиг $900 млн, превысив показатель за весь прошлый год.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге с грузинской коллегой Макой Бочоришвили в Баку.

"Сегодня мы обсудили торгово-экономические связи между нашими странами. Обе стороны с удовлетворением отметили рост товарооборота. За девять месяцев этого года он достиг $900 млн, превысив показатель за весь прошлый год. Это означает, что по итогам года наш товарооборот превысит $1 млрд. При этом потенциал наших торгово-экономических связей значительно выше уже достигнутых показателей, и мы продолжаем работу в этом направлении", – сказал он.

По словам министра, объем азербайджанских инвестиций в экономику Грузии составил $4 млрд, из которых $2,1 млрд приходится на SOCAR. В свою очередь, грузинские инвестиции в Азербайджан достигли $460 млн.