Дамбраускас: "Сабах" постарается оказать достойное сопротивление "Барселоне"
- 24 ноября, 2026
- 18:39
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"Сабах" постарается оказать достойное сопротивление "Барселоне.
Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер клуба "Сабах" Валдас Дамбраускас на пресс-конференции в преддверии матча с "Барселоной" в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Он отметил, что они серьезно готовились к встрече: "Мы должны завтра выйти на поле и получить удовольствие от игры. "Барселону" знают во всем мире. Как главному тренеру, мне сложно найти какие-то слабые места у соперника. Однако мы постараемся оказать достойное сопротивление".
Дамбраускас прокомментировал отсутствие Ламина Ямаля в составе каталонцев, который не приехал в Баку из-за травмы: "То, что такая мировая звезда не приехала в Баку, огорчает болельщиков. Однако в составе соперника достаточно известных футболистов. Состязаться с ними будет для нас интересно".
Дамбраускас отметил, что даже при максимальных усилиях команде пока сложно достичь уровня таких сильнейших клубов мира, как "Барселона", однако, забить гол в ворота каталонского клуба стало бы для "Сабаха" отличной мотивацией.
Отметим, что матч "Сабах" - "Барселона" стартует 25 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе в 21:45.