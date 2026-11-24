"Сабах" постарается оказать достойное сопротивление "Барселоне.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер клуба "Сабах" Валдас Дамбраускас на пресс-конференции в преддверии матча с "Барселоной" в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Он отметил, что они серьезно готовились к встрече: "Мы должны завтра выйти на поле и получить удовольствие от игры. "Барселону" знают во всем мире. Как главному тренеру, мне сложно найти какие-то слабые места у соперника. Однако мы постараемся оказать достойное сопротивление".

Дамбраускас прокомментировал отсутствие Ламина Ямаля в составе каталонцев, который не приехал в Баку из-за травмы: "То, что такая мировая звезда не приехала в Баку, огорчает болельщиков. Однако в составе соперника достаточно известных футболистов. Состязаться с ними будет для нас интересно".

Дамбраускас отметил, что даже при максимальных усилиях команде пока сложно достичь уровня таких сильнейших клубов мира, как "Барселона", однако, забить гол в ворота каталонского клуба стало бы для "Сабаха" отличной мотивацией.

Отметим, что матч "Сабах" - "Барселона" стартует 25 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе в 21:45.