Общая потребность Украины в финансировании на следующий год составляет не менее 115 млрд евро.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к участникам заседания Конгресса местных и региональных властей.

"Украине нужно на следующий год как минимум 115 млрд евро, чтобы выстоять. Мы понимаем, что Украина получит 90 млрд евро от ЕС. 25 млрд евро нужно найти. Я уверен, что мы эту задачу выполним", - отметил он.

По его словам, Еврокомиссия уже представила механизм выделения необходимых средств, и Киев ведет переговоры с европейскими партнерами о его поддержке.

Зеленский также отметил, что среди ключевых задач властей остаются защита населения и критической инфраструктуры, обеспечение энергетической и логистической устойчивости, а также оперативное восстановление объектов после российских ударов. Он призвал усилить взаимодействие между центральными и местными органами власти, а также государственными и частными энергетическими компаниями.

Зеленский также сообщил о предстоящей встрече с премьер-министром Венгрии в Закарпатье, отметив ее значение для двусторонних отношений и европейской интеграции Украины. По его словам, Киев продолжает работу над открытием переговорных кластеров для вступления в ЕС и стремится развивать конструктивные отношения с соседними странами.

"Также делаем всё необходимое, чтобы отношения с нашими соседями становились близкими, более конструктивными. Сейчас это есть и с Венгрией, и с Польшей, и с Румынией, и с Молдовой. Недавно состоялась встреча премьер-министров Украины и Словакии, и несмотря на все вызовы и сложности, у нас со Словакией тоже есть конструктивное наполнение отношений", - подытожил Зеленский.