Французские власти направят дополнительные подразделения мобильной жандармерии на остров Майотта в Индийском океане после нового всплеска уличного насилия, нападений на автомобилистов и школьный транспорт.

Как сообщает европейское бюро Report, поводом для нового обострения стало групповое изнасилование женщины-автомобилистки, совершенное в коммуне Дембени в минувшие выходные.

По данным прокуратуры столицы острова Мамудзу, насилие совершила группа вооруженных грабителей (так называемых "дорожных разбойников"), скрывавших лица под одеждой. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту группового изнасилования с применением оружия и попытки вооруженного ограбления. Но нападавшие пока не задержаны, их розыск продолжается. Около 20 местных избранных представителей 23 ноября собрались в Дембени, чтобы выразить протест против ухудшения ситуации с безопасностью. Они сообщили о регулярном появлении незаконных дорожных заграждений, нападениях на автомобили и школьные автобусы, а также проникновениях вооруженных групп в учебные заведения.

По данным прокуратуры, с начала 2026 года число задержанных, переданных в распоряжение суда, увеличилось на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А в сентябре префект Майотты Фредерик Пуазо сообщал о росте на 20% числа насильственных преступлений против личности за первые восемь месяцев года.

Ситуация обострилась и в самой Мамудзе. 19 ноября столкновения между молодежными группировками распространились на территорию возле двух лицеев. В ноябре произошел еще один инцидент - подросток погиб после получения удара металлическим прутом по голове во время столкновения между группировками из двух районов города.

На фоне происходящего премьер-министр Франции Себастьен Лекорню 23 ноября принял представителей местных властей Майотты в Париже. По итогам встречи он объявил об отправке на Майотту шестого эскадрона мобильной жандармерии, который должен присоединиться к действующим подразделениям в ближайшие дни и оставаться на острове до середины декабря.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес со своей стороны подтвердил направление 20 дополнительных полицейских с острова Реюньон. Кроме того, правительство намерено привлечь 15 экспертов Национального агентства территориальной сплоченности (ANCT), которые должны помочь местным муниципалитетам ускорить реализацию проектов восстановления инфраструктуры.

Лекорню пообещал вновь посетить Майотту в начале 2027 года, чтобы оценить результаты принятых мер и на месте ознакомиться с ходом восстановления после разрушительного циклона.

Кризис безопасности на фоне социального неблагополучия

Обострение насилия происходит на фоне глубоких социально-экономических проблем Майотты - самого бедного французского департамента, где последствия природных катастроф сочетаются с быстрым ростом населения, безработицей и нехваткой общественной инфраструктуры.

Согласно опубликованным в октябре данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), на 1 января 2026 года на Майотте проживали около 323,2 тыс. человек. С 2017 года население выросло на 26%, или примерно на 66,6 тыс. человек.

При этом 77% жителей находятся за национальной чертой бедности. Средний уровень жизни на острове в семь раз ниже, чем во Франции в целом, а ВВП на душу населения примерно в четыре раза уступает общенациональному показателю.

Особенно сложная ситуация складывается на рынке труда. По данным INSEE, в 2025 году лишь 30% жителей в возрасте от 15 до 64 лет имели работу. Еще 47% молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не работали, не учились и не проходили профессиональную подготовку.

Эти показатели позволяют оценить масштаб социальных проблем, хотя сами по себе не объясняют причины роста преступности и насилия.

Дополнительным ударом по острову стал циклон "Шидо", обрушившийся на Майотту 14 декабря 2024 года. Сильнейший за несколько десятилетий тропический шторм разрушил жилые районы, повредил школы, дороги и другие объекты инфраструктуры.

Почти два года спустя восстановление продолжается. Среди нерешенных проблем остаются нехватка жилья, перебои с водоснабжением и необходимость восстановления образовательных учреждений.

В начале ноября 2026 года Европейская комиссия объявила о выделении Франции дополнительных 65,85 млн евро из Фонда солидарности Европейского союза на ликвидацию последствий циклона. С учетом ранее выделенных средств общая помощь ЕС на восстановление Майотты после "Шидо" составит 89,63 млн евро.

Французское правительство также продолжает реализацию инфраструктурных проектов, включая строительство нового больничного комплекса и развитие системы опреснения воды.

Но ситуация на месте показывает, что спустя два года говорить о полноценном восстановлении не приходится.

Миграция и политические противоречия

Еще одним фактором, осложняющим ситуацию, остается миграционное давление с соседних Коморских островов.

Майотта - часть Коморского архипелага, расположенного между Мадагаскаром и восточным побережьем Африки. В 1974 году, когда проходил референдум о независимости Комор от Франции, большинство жителей Майотты проголосовали за сохранение связи с Парижем. Остальные три острова образовали независимое государство - Союз Коморских Островов, который до сих пор оспаривает французский суверенитет над Майоттой.

Значительная разница в уровне жизни, доступе к медицинской помощи, образованию и социальной поддержке стимулирует миграцию с Комор на французскую территорию. Многие мигранты пытаются добраться до острова на небольших лодках, известных как квасса-квасса.

Париж рассматривает борьбу с нелегальной миграцией как один из приоритетов политики в отношении Майотты. Однако масштабные операции по задержанию и депортации мигрантов не устранили причины миграционного потока и не разрешили социальные противоречия внутри самого департамента.

Встреча Лекорню с местными представителями 23 ноября также подтвердила, что правительство рассматривает безопасность и борьбу с нелегальной миграцией как взаимосвязанные приоритеты.

Почему дополнительные полицейские силы не решают проблему

Нынешняя ситуация вновь актуализировала вопрос об эффективности политики Парижа в отношении Майотты. Французские власти на протяжении последних лет проводят масштабные операции по борьбе с нелегальной миграцией и преступными группировками, направляют на остров дополнительные силы полиции и жандармерии, однако насилие продолжает оставаться серьезной проблемой.

Особую обеспокоенность вызывают нападения на школьный транспорт и учебные заведения. Еще в январе 2026 года депутат Национального собрания от Майотты Эстель Юссуффа сообщала парламенту о 241 случае забрасывания школьных автобусов камнями с начала учебного года. Она также обращала внимание на нападения вооруженных групп на учеников и преподавателей.

Проблема усугубляется тем, что значительная часть молодежи сталкивается с отсутствием работы, ограниченными образовательными возможностями и социальной незащищенностью. В этих условиях противостояние между территориальными молодежными группировками становится дополнительным источником нестабильности.

Таким образом, новый кризис на Майотте выходит далеко за рамки проблемы общественного порядка. Увеличение присутствия сил безопасности может помочь властям реагировать на непосредственные угрозы, однако долгосрочная стабилизация острова требует ускорения восстановления после циклона, улучшения условий жизни, расширения занятости и решения проблем образования и водоснабжения.