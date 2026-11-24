Пакистан намерен создать управляющий орган для стандартизации государственных услуг, предоставляемых в центрах ASAN xidmət по всей стране.

Как передает Report со ссылкой на правительство Пакистана, об этом заявил премьер-министр Шахбаз Шариф на встрече с азербайджанской делегацией во главе с председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиевым в Исламабаде.

Шариф также поручил соответствующим ведомствам взаимодействовать с провинциальными правительствами для открытия центров ASAN xidmət по всему Пакистану.

Премьер-министр выразил благодарность Азербайджану за поддержку в создании центра ASAN xidmət в Исламабаде, назвав его важной инициативой, позволяющей гражданам получать различные государственные услуги в одном месте. Он также высоко оценил содействие азербайджанской стороны в проведении независимого аудита деятельности центра, отметив, что его результаты помогут повысить качество обслуживания населения.

Стороны договорились создать совместную рабочую группу для координации дальнейшего развития и расширения инициативы.

Отмечается, что с момента открытия в январе 2026 года по ноябрь центр ASAN xidmət в Исламабаде обработал 244 230 заявлений. Спрос на предоставляемые услуги продолжает расти.