Пакистан намерен создать управляющий орган ASAN xidmət в стране
- 24 ноября, 2026
- 18:29
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Пакистан намерен создать управляющий орган для стандартизации государственных услуг, предоставляемых в центрах ASAN xidmət по всей стране.
Как передает Report со ссылкой на правительство Пакистана, об этом заявил премьер-министр Шахбаз Шариф на встрече с азербайджанской делегацией во главе с председателем Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиевым в Исламабаде.
Шариф также поручил соответствующим ведомствам взаимодействовать с провинциальными правительствами для открытия центров ASAN xidmət по всему Пакистану.
Премьер-министр выразил благодарность Азербайджану за поддержку в создании центра ASAN xidmət в Исламабаде, назвав его важной инициативой, позволяющей гражданам получать различные государственные услуги в одном месте. Он также высоко оценил содействие азербайджанской стороны в проведении независимого аудита деятельности центра, отметив, что его результаты помогут повысить качество обслуживания населения.
Стороны договорились создать совместную рабочую группу для координации дальнейшего развития и расширения инициативы.
Отмечается, что с момента открытия в январе 2026 года по ноябрь центр ASAN xidmət в Исламабаде обработал 244 230 заявлений. Спрос на предоставляемые услуги продолжает расти.