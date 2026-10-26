Сегодня в ряде районов Баку будет временно приостановлена подача газа.

Как сообщает Report, об этом проинформировало производственное объединение "Азеригаз".

Отмечается, что в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону и проведением ремонтно-монтажных работ с 10:00 до завершения работ будет временно приостановлено газоснабжение на улице С. С. Ахундова в Бинагадинском районе, а также в поселке Гобустан и жилых массивах Тезе Юрд и 2А Гарадагского района.