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    В двух районах Баку временно отключат газ

    Энергетика
    • 26 октября, 2026
    • 01:53
    В двух районах Баку временно отключат газ

    Сегодня в ряде районов Баку будет временно приостановлена подача газа.

    Как сообщает Report, об этом проинформировало производственное объединение "Азеригаз".

    Отмечается, что в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону и проведением ремонтно-монтажных работ с 10:00 до завершения работ будет временно приостановлено газоснабжение на улице С. С. Ахундова в Бинагадинском районе, а также в поселке Гобустан и жилых массивах Тезе Юрд и 2А Гарадагского района.

    ПО Азеригаз Перебои с газоснабжением
    Binəqədi və Qaradağ rayonlarının bir hissəsində qaz olmayacaq
    44 filmi
    44 filmi

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