В двух районах Баку временно отключат газ
Энергетика
- 26 октября, 2026
- 01:53
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Сегодня в ряде районов Баку будет временно приостановлена подача газа.
Как сообщает Report, об этом проинформировало производственное объединение "Азеригаз".
Отмечается, что в связи с подготовкой к осенне-зимнему сезону и проведением ремонтно-монтажных работ с 10:00 до завершения работ будет временно приостановлено газоснабжение на улице С. С. Ахундова в Бинагадинском районе, а также в поселке Гобустан и жилых массивах Тезе Юрд и 2А Гарадагского района.
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