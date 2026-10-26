Binəqədi və Qaradağ rayonlarının bir hissəsində qaz olmayacaq
Energetika
- 26 oktyabr, 2026
- 01:38
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Bu gün Binəqədi və Qaradağ rayonlarının bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, payız-qış mövsümünə hazırlıq və təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Binəqədi rayonunun S. S. Axundov küçəsinin, Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsinin, Təzə Yurd və 2A yaşayış massivlərinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.
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