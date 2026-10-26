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    Binəqədi və Qaradağ rayonlarının bir hissəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 26 oktyabr, 2026
    • 01:38
    Binəqədi və Qaradağ rayonlarının bir hissəsində qaz olmayacaq

    Bu gün Binəqədi və Qaradağ rayonlarının bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, payız-qış mövsümünə hazırlıq və təmir-quraşdırma işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan işlər yekunlaşanadək Binəqədi rayonunun S. S. Axundov küçəsinin, Qaradağ rayonunun Qobustan qəsəbəsinin, Təzə Yurd və 2A yaşayış massivlərinin qaz təchizatında qısamüddətli fasilə yaranacaq.

    Azəriqaz İB Qaradağ rayonu Binəqədi rayonu
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