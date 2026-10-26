В Ясамальском районе Баку временно ограничат подачу электроэнергии

Сегодня в некоторых частях Ясамальского района Баку будут введены временные ограничения на подачу электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом проинформировало ОАО "Азеришыг".

Отмечается, что 26 октября на трансформаторном пункте, расположенном на территории обслуживания Ясамальского районного управления энергоснабжения и продаж, будут проведены ремонтные работы с целью повышения качества электроснабжения и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

В связи с этим с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на отдельных участках улиц Аббаса Мирзы Шарифзаде, Джафара Джаббарлы, Ахмеда Джавада, Хагана Дадашова, Хыдыра Мустафаева, Исфандияра Зулалова, Мухаммеда Нахчывани, Музаффара Гасанова и Васифа Алиева.

После завершения ремонтных работ потребители на указанных территориях будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.