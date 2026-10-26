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    Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 26 oktyabr, 2026
    • 00:36
    Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Bu gün Bakının Yasamal rayonunun bəzi ərazilərinə elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyət yaranacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, elektrik enerjisinin verilişində keyfiyyət göstəricilərinin artırılması və artan yük tələbatının qarşılanması məqsədilə oktyabrın 26-da Yasamal Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (RETSİ) xidməti ərazisində Transformator Məntəqəsində (TM) təmir işi aparılacaq. Görüləcək işlərlə əlaqədar saat 10:00-dan 13:00-dək Abbas Mirzə Şərifzadə, Cəfər Cabbarlı, Əhməd Cavad, Xaqan Dadaşov, Xıdır Mustafayev, İsfəndiyar Zülalov, Məhəmməd Naxçıvani, Müzəffər Həsənov, Vasif Əliyev küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişinəə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra həmin ərazilərdə abonentlər daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunacaqlar.

    Azərişıq ASC Yasamal rayonu Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ)
    В Ясамальском районе Баку временно ограничат подачу электроэнергии
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