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    В Чехии прошли протесты против изменения финансирования общественных СМИ

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 02:28
    В Чехии прошли протесты против изменения финансирования общественных СМИ

    В нескольких городах Чехии прошли акции протеста против планов правительства изменить систему финансирования общественного телевидения и радио.

    Как передает Report со ссылкой на Чешское телевидение, демонстрации состоялись в Праге, Брно, Либереце и Ческе-Будеевице.

    Самая массовая акция прошла на Староместской площади в историческом центре Праги. По данным организаторов из гражданской инициативы "Миллион мгновений для демократии", в ней приняли участие около 10 тыс. человек. В Брно на митинг вышли порядка 4 тыс. человек.

    Участники акций критиковали правительство и входящие в него партии. Демонстранты держали флаги Чехии, Евросоюза и Украины, а также плакаты с лозунгами в защиту независимости общественных СМИ, в том числе "Руки прочь от общественных СМИ".

    Против пересмотра системы финансирования Чешского телевидения и Чешского радио также выступили оппозиционные либеральные партии, деятели культуры и представители Католической церкви.

    В свою очередь, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал оппозицию не нагнетать напряженность в обществе.

    "Никакой войны за независимые СМИ нет. Нет и борьбы за демократию. Национализация СМИ также не планируется", - заявил глава правительства.

    Акции протеста Чехия
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