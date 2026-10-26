В Чехии прошли протесты против изменения финансирования общественных СМИ

В нескольких городах Чехии прошли акции протеста против планов правительства изменить систему финансирования общественного телевидения и радио.

Как передает Report со ссылкой на Чешское телевидение, демонстрации состоялись в Праге, Брно, Либереце и Ческе-Будеевице.

Самая массовая акция прошла на Староместской площади в историческом центре Праги. По данным организаторов из гражданской инициативы "Миллион мгновений для демократии", в ней приняли участие около 10 тыс. человек. В Брно на митинг вышли порядка 4 тыс. человек.

Участники акций критиковали правительство и входящие в него партии. Демонстранты держали флаги Чехии, Евросоюза и Украины, а также плакаты с лозунгами в защиту независимости общественных СМИ, в том числе "Руки прочь от общественных СМИ".

Против пересмотра системы финансирования Чешского телевидения и Чешского радио также выступили оппозиционные либеральные партии, деятели культуры и представители Католической церкви.

В свою очередь, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал оппозицию не нагнетать напряженность в обществе.

"Никакой войны за независимые СМИ нет. Нет и борьбы за демократию. Национализация СМИ также не планируется", - заявил глава правительства.