СК РФ возбудил дело после обнаружения тел четырех человек в хостеле в Петербурге
В регионе
- 06 мая, 2026
- 13:36
Следственные органы устанавливают обстоятельства смерти четырех человек в хостеле в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в городском управлении СК РФ.
"Тела четырех человек без признаков насильственной смерти были обнаружены в номере хостела на Загородном проспекте. Предварительная причина смерти – передозировка запрещенными веществами", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
