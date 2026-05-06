СК РФ возбудил дело после обнаружения тел четырех человек в хостеле в Петербурге

Следственные органы устанавливают обстоятельства смерти четырех человек в хостеле в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в городском управлении СК РФ.

"Тела четырех человек без признаков насильственной смерти были обнаружены в номере хостела на Загородном проспекте. Предварительная причина смерти – передозировка запрещенными веществами", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".