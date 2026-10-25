Al Arabiya: Иран предложил США открыть Ормуз в обмен на снятие блокады

Иран предложил США возобновить судоходство в Ормузском проливе в обмен на снятие американской блокады с портов исламской республики.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным его источников, это предложение Тегеран уже передал Вашингтону через пакистанских посредников. Иран также уведомил Пакистан, что "готов к возобновлению переговоров с США".

Иранская сторона информацию пока не комментировала.