Axios: В администрации Трампа недовольны действиями Нетаньяху

Некоторые советники президента США Дональда Трампа считают, что Вашингтону может быть проще реализовывать свою ближневосточную политику при новом правительстве Израиля без премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его ультраправых коалиционных партнеров.

Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

В материале указывается, что за последние шесть месяцев в окружении Трампа усилилось недовольство Нетаньяху по ряду региональных вопросов.

В частности, спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, пишет издание, выражали недовольство темпами реализации американского плана по урегулированию ситуации в секторе Газа. Посланник Трампа Том Баррак обеспокоен действиями Израиля в Сирии, а госсекретарь Марко Рубио и его команда считают, что израильские власти могли бы активнее содействовать укреплению правительства Ливана и пресечению нападений поселенцев на палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Согласно опубликованным накануне выборов опросам трех крупных израильских телеканалов, блок Нетаньяху может получить около 50 мест в 120-местном Кнессете - значительно меньше необходимого для формирования парламентского большинства 61 мандата. Оппозиционный блок во главе с бывшим начальником Генштаба Гади Айзенкотом, по прогнозам, может рассчитывать на 52–56 мест.