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    Минуло шесть лет со дня освобождения города Губадлы

    Внутренняя политика
    • 25 октября, 2026
    • 00:05
    Минуло шесть лет со дня освобождения города Губадлы

    Сегодня шестая годовщина освобождения города Губадлы от армянской оккупации.

    Как напоминает Report, 25 октября 2020 года победоносная азербайджанская армия освободила город Губадлы, и спустя почти 30 лет здесь вновь начал развеваться азербайджанский триколор.

    В этот день президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сообщил об освобождении от оккупации нескольких сел Зангиланского, Джебраильского и Губадлинского районов, а также города Губадлы.

    Медалью "За освобождение Губадлы" были награждены 5 876 военнослужащих ВС Азербайджана, участвовавших в боевых операциях по освобождению Губадлинского района и проявивших личный героизм и мужество.

    Напомним, что Губадлинский район был образован как административная единица в 1933 году. Однако, спустя 30 лет он был упразднен, а его территория включена в состав Зангиланского района. В 1964 году район вновь был выделен в самостоятельную административную единицу.

    31 августа 1993 года Губадлы был оккупирован вооруженными силами Армении. На момент оккупации в состав района входили один город, 93 села и 31 административно-территориальная единица.

    Рельеф района преимущественно гористый. Территория включает юго-западную (гора Топагадж - 2 010 м, Пирдаг - 1 316 м) часть Карабахского хребта, восточную (гора Гартис - 1 277 м) часть хребта Бергюшад и юго-восточную (гора Гурбантепе - 1 075 м) часть Карабахского плато.

    Распоряжением президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года 25 октября ежегодно отмечается как День города Губадлы.

    День города Губадлы
    Qubadlı şəhərinin işğaldan azad olunmasından 6 il ötür
    Azerbaijan marks sixth anniversary of Gubadli's liberation
    44 filmi
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