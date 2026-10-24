"Тоттенхэм" обыграл "Челси" в центральном матче 8-го тура АПЛ

"Тоттенхэм" обыграл "Челси" в лондонском дерби в рамках восьмого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает Report, встреча на "Стэмфорд Бридж" завершилась со счетом 2:0.

На 77-й минуте вратарь "Челси" Майк Пендерс забил мяч в свои ворота. После подачи углового бельгиец неудачно попытался выбить мяч кулаком. На 80-й минуте английский полузащитник "Челси" Коул Палмер был удален с поля после того, как получил вторую желтую карточку. Окончательный счет установил французский нападающий "Тоттенхэма" Матис Тель.

"Тоттенхэм" одержал вторую победу в чемпионате Англии подряд. В прошлом туре команда на своем поле переиграла "Ковентри" (3:1). Больше побед в текущем розыгрыше турнира в активе "Тоттенхэма" нет. С 9 очками клуб занимает 12-е место в турнирной таблице.

"Челси" потерпел третье поражение в чемпионате Англии. Команда располагается на 4-й позиции, набрав 13 очков. В межсезонье "Челси" возглавил испанец Хаби Алонсо.

В следующем туре "Челси" примет "Манчестер Юнайтед" 31 октября. "Тоттенхэм" в этот же день сыграет дома против "Кристал Пэлас".