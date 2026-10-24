Глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов встретился в Белграде с сербским коллегой

Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахиром Панаховым встретилась в Белграде с руководителем Республиканской избирательной комиссии Сербии Владимиром Димитриевичем.

Как сообщает балканское бюро Report, главной темой обсуждений стали парламентские выборы, которые состоятся в Сербии 25 октября.

Азербайджанская делегация будет наблюдать за ходом голосования. Цель визита также заключается в расширении международного сотрудничества и обмена опытом в сфере управления избирательным процессом.

В соответствии с программой визита делегации члены ЦИК также ознакомятся в Белграде с процессом предвыборной подготовки, а в день выборов - за организацией и ходом голосования на избирательных участках.