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    Глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов встретился в Белграде с сербским коллегой

    Внешняя политика
    • 24 октября, 2026
    • 23:41
    Глава ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов встретился в Белграде с сербским коллегой

    Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахиром Панаховым встретилась в Белграде с руководителем Республиканской избирательной комиссии Сербии Владимиром Димитриевичем.

    Как сообщает балканское бюро Report, главной темой обсуждений стали парламентские выборы, которые состоятся в Сербии 25 октября.

    Азербайджанская делегация будет наблюдать за ходом голосования. Цель визита также заключается в расширении международного сотрудничества и обмена опытом в сфере управления избирательным процессом.

    В соответствии с программой визита делегации члены ЦИК также ознакомятся в Белграде с процессом предвыборной подготовки, а в день выборов - за организацией и ходом голосования на избирательных участках.

    Мазахир Панахов Центральная избирательная комиссия Азербайджана (ЦИК) Парламентские выборы Сербия
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    Məzahir Pənahov Belqradda Serbiyanın Seçki Komissiyasının sədri ilə görüşüb
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    Azerbaijani election officials meet Serbian counterparts in Belgrade
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