В Товузе задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум лицам - Обновлено

В Товузе сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум лицам.

Как сообщает западное бюро Report, им оказался 24-летний Эльнур Садыгов.

Согласно предварительной версии, Э. Садыгов нанес ножевые ранения У. Абдуллаеву и Низами Гурбанову, последний от полученных ранений скончался.

У. Абдуллаева госпитализировали в Товузскую центральную районную больницу.

Расследование по факту продолжается.

24 октября, 23:49

В Товузе совершено убийство.

Как сообщает западное бюро Report, на улице Хагани два человека получили ножевые ранения.

Один из пострадавших скончался, его личность устанавливается, другой – У. Абдуллаев (1988 г.р.) – доставлен в Товузскую центральную районную больницу.

На место происшествия работают сотрудники профильных структур, по факту начато расследование.