В Товузе задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум лицам - Обновлено
- 25 октября, 2026
- 00:38
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В Товузе сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум лицам.
Как сообщает западное бюро Report, им оказался 24-летний Эльнур Садыгов.
Согласно предварительной версии, Э. Садыгов нанес ножевые ранения У. Абдуллаеву и Низами Гурбанову, последний от полученных ранений скончался.
У. Абдуллаева госпитализировали в Товузскую центральную районную больницу.
Расследование по факту продолжается.
В Товузе совершено убийство.
Как сообщает западное бюро Report, на улице Хагани два человека получили ножевые ранения.
Один из пострадавших скончался, его личность устанавливается, другой – У. Абдуллаев (1988 г.р.) – доставлен в Товузскую центральную районную больницу.
На место происшествия работают сотрудники профильных структур, по факту начато расследование.