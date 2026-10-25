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    В Товузе задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум лицам - Обновлено

    Происшествия
    • 25 октября, 2026
    • 00:38
    В Товузе задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум лицам - Обновлено

    В Товузе сотрудники полиции задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум лицам.

    Как сообщает западное бюро Report, им оказался 24-летний Эльнур Садыгов.

    Согласно предварительной версии, Э. Садыгов нанес ножевые ранения У. Абдуллаеву и Низами Гурбанову, последний от полученных ранений скончался.

    У. Абдуллаева госпитализировали в Товузскую центральную районную больницу.

    Расследование по факту продолжается.

    В Товузе совершено убийство.

    Как сообщает западное бюро Report, на улице Хагани два человека получили ножевые ранения.

    Один из пострадавших скончался, его личность устанавливается, другой – У. Абдуллаев (1988 г.р.) – доставлен в Товузскую центральную районную больницу.

    На место происшествия работают сотрудники профильных структур, по факту начато расследование.

    Ножевые ранения Товуз
    Tovuzda iki nəfərə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb - Yenilənib
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    В Товузе задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений двум лицам - Обновлено
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