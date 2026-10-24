Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Из-за беспорядков во Франции задержали почти 1 тыс. человек

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 22:34
    Из-за беспорядков во Франции задержали почти 1 тыс. человек

    Правоохранительные органы Франции задержали около 1 тыс. человек в ходе подавления беспорядков, возникших во время акций протеста против роста цен.

    Как передает Report со ссылкой на BFMTV, об этом заявил на брифинге министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

    "Сегодня мы вновь столкнулись с чрезвычайно высоким уровнем насилия, число задержанных уже приближается к 1 тыс. человек", - сказал министр.

    По его словам, это заметно больше, чем было 17 октября, когда во многих городах страны протесты переросли в беспорядки и грабежи. Министр признал, что сегодня также некоторые магазины стали жертвами вандалов и грабителей, однако их число было "очень ограниченным" и "несравнимо с тем, что было на прошлой неделе".

    Вместе с тем Нуньес признал, что располагает лишь предварительными данными и напомнил, что в прошлую субботу в это же время сообщалось о 300 пострадавших магазинах, тогда как к середине следующего дня их число уже достигло 3 тыс.

    "Сегодня вечером, очевидно, ситуация совершенно иная, и, конечно же, этому следует радоваться. Я благодарю за это силы внутренней безопасности", - заключил он.

    В субботу, 24 октября, по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. По данным МВД, в акциях приняли участие 410 тыс. человек, тогда как профсоюз CGT считает, что их число достигло 800 тыс. человек.

    Лоран Нуньес Акции протеста во Франции
    Fransadakı iğtişaşlara görə minə yaxın şəxs saxlanılıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    23:06
    Илон Маск: Украина нарушила правила использования Starlink
    Другие страны
    22:53
    Фото
    Президент принял участие в церемонии открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - Обновлено-2
    Футбол
    22:46
    "Тоттенхэм" обыграл "Челси" в центральном матче 8-го тура АПЛ
    Футбол
    22:34
    Из-за беспорядков во Франции задержали почти 1 тыс. человек
    Другие страны
    22:27
    В Иране заявили, что уровень воды в озере Урмия перестал снижаться
    В регионе
    22:20
    В Грузии задержали подростков, планировавших нападение на школу
    В регионе
    21:56
    WSJ: США готовятся к возможному возобновлению ударов по Ирану
    Другие страны
    21:33
    Фамиль Халилов: Поздравление президента придаст футболистам дополнительную мотивацию
    Футбол
    21:24
    Фото
    В Баку состоялась церемония открытия Фестиваля оливок
    Внутренняя политика
    Лента новостей