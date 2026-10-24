Из-за беспорядков во Франции задержали почти 1 тыс. человек

Правоохранительные органы Франции задержали около 1 тыс. человек в ходе подавления беспорядков, возникших во время акций протеста против роста цен.

Как передает Report со ссылкой на BFMTV, об этом заявил на брифинге министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

"Сегодня мы вновь столкнулись с чрезвычайно высоким уровнем насилия, число задержанных уже приближается к 1 тыс. человек", - сказал министр.

По его словам, это заметно больше, чем было 17 октября, когда во многих городах страны протесты переросли в беспорядки и грабежи. Министр признал, что сегодня также некоторые магазины стали жертвами вандалов и грабителей, однако их число было "очень ограниченным" и "несравнимо с тем, что было на прошлой неделе".

Вместе с тем Нуньес признал, что располагает лишь предварительными данными и напомнил, что в прошлую субботу в это же время сообщалось о 300 пострадавших магазинах, тогда как к середине следующего дня их число уже достигло 3 тыс.

"Сегодня вечером, очевидно, ситуация совершенно иная, и, конечно же, этому следует радоваться. Я благодарю за это силы внутренней безопасности", - заключил он.

В субботу, 24 октября, по всей Франции прошли массовые демонстрации с участием профсоюзных и студенческих движений. По данным МВД, в акциях приняли участие 410 тыс. человек, тогда как профсоюз CGT считает, что их число достигло 800 тыс. человек.