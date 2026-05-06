В Сумах сообщают о попадании двух российских БПЛА в здание детсада

В украинском городе Сумы было зафиксировано попадание двух российских БПЛА в здание детского сада в центральной части города.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил и. о. главы города Артем Кобзарь.

"Информация о пострадавших и масштабах разрушений сейчас уточняется. На месте происшествия работают все соответствующие службы", – написал Кобзарь.

Как сообщалось, минобороны РФ, ссылаясь на решение президента России Владимира Путина, объявило перемирие на 8-9 мая. При этом российская сторона пригрозила нанести ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина попытается сорвать празднование дня победы над фашизмом, который отмечается 9 мая.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский объявил о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и пообещал зеркальный ответ в случае ее нарушения. "Мы считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая", – написал он в телеграме.