    В Сумах сообщают о попадании двух российских БПЛА в здание детсада

    В украинском городе Сумы было зафиксировано попадание двух российских БПЛА в здание детского сада в центральной части города.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил и. о. главы города Артем Кобзарь.

    "Информация о пострадавших и масштабах разрушений сейчас уточняется. На месте происшествия работают все соответствующие службы", – написал Кобзарь.

    Как сообщалось, минобороны РФ, ссылаясь на решение президента России Владимира Путина, объявило перемирие на 8-9 мая. При этом российская сторона пригрозила нанести ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина попытается сорвать празднование дня победы над фашизмом, который отмечается 9 мая.

    В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский объявил о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и пообещал зеркальный ответ в случае ее нарушения. "Мы считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая", – написал он в телеграме.

    Sumıda Rusiyaya məxsus iki PUA uşaq bağçasının binasına düşüb

