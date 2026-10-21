В Афинах при взрыве у жилого дома пострадали четыре человека

В результате взрыва, произошедшего у входа в многоквартирный дом в Афинах, Греция, ранения получили двое сотрудников полиции и двое гражданских лиц.

Как передает Report, об этом сообщают греческие СМИ.

Инцидент произошел после того, как в полицию обратился управляющий зданием с сообщением о подозрительном рюкзаке, оставленном у входа. Он предположил, что внутри могут находиться наркотики, и попросил направить наряд для проверки. Прибывшие на место полицейские пострадали от подрыва взрывного устройства, находившегося, предположительно, в сумке. Вместе с ними ранения получили сам управляющий зданием и еще один житель.

Один из правоохранителей получил легкие травмы. По его словам, в рюкзаке действительно находились наркотические вещества, таблетки и весы. Второй полицейский находится в тяжелом состоянии.