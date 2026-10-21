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    В Афинах при взрыве у жилого дома пострадали четыре человека

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 19:25
    В Афинах при взрыве у жилого дома пострадали четыре человека

    В результате взрыва, произошедшего у входа в многоквартирный дом в Афинах, Греция, ранения получили двое сотрудников полиции и двое гражданских лиц.

    Как передает Report, об этом сообщают греческие СМИ.

    Инцидент произошел после того, как в полицию обратился управляющий зданием с сообщением о подозрительном рюкзаке, оставленном у входа. Он предположил, что внутри могут находиться наркотики, и попросил направить наряд для проверки. Прибывшие на место полицейские пострадали от подрыва взрывного устройства, находившегося, предположительно, в сумке. Вместе с ними ранения получили сам управляющий зданием и еще один житель.

    Один из правоохранителей получил легкие травмы. По его словам, в рюкзаке действительно находились наркотические вещества, таблетки и весы. Второй полицейский находится в тяжелом состоянии.

    Взрывное устройство Афины
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