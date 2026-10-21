SOCAR Turkiye привлекла $1,6 млрд от международных банков для рефинансирования кредитов

Дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Turkiye привлекла 1,6 млрд долларов США долгосрочного финансирования от международных банков для рефинансирования существующих финансовых обязательств на более выгодных условиях.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR Turkiye, спрос на сделку в 1,8 раза превысил целевой объем, что свидетельствует о высоком интересе международных финансовых институтов к компании. В сделке, организованной под руководством First Abu Dhabi Bank (FAB) и Mizuho Bank, приняли участие 22 банка из Европы, Дальнего и Ближнего Востока.

Финансирование предоставлено сроком на пять лет под гарантию SOCAR по процентной ставке SOFR + 230 базисных пунктов в год.

Согласно информации компании, стоимость нового финансирования оказалась ниже по сравнению с предыдущими кредитами и аналогичными сделками на рынке. Операция позволит SOCAR Turkiye оптимизировать структуру обязательств, улучшить условия заимствований и поддержать ликвидность без принятия дополнительных обязательств.

Президент SOCAR и председатель совета директоров SOCAR Turkiye Ровшан Наджаф отметил, что высокий спрос на сделку подтверждает доверие международных финансовых рынков к компании и финансовой устойчивости группы SOCAR.

По его словам, привлечение средств в условиях сохраняющейся неопределенности в мировой экономике также демонстрирует поддержку проектов компании со стороны международных финансовых институтов.

Юридическими консультантами SOCAR Turkiye в рамках данной сделки выступили Vinson & Elkins RLLP и Omni Law Firm.