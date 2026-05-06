Sumıda Rusiyaya məxsus iki PUA uşaq bağçasının binasına düşüb
Digər ölkələr
- 06 may, 2026
- 13:41
Rusiya məxsus iki pilotsuz uçuş aparatı (PUA) Ukraynanın Sumı şəhərinin mərkəzi hissəsindəki uşaq bağçasının binasına düşüb.
"Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə şəhər meri vəzifəsini müvəqqəti icra edən Artyom Kobzar məlumat verib.
"Zərərçəkənlər və dağıntıların miqyası barədə məlumatlar hazırda dəqiqləşdirilir. Müvafiq xidmətlər hadisə yerindədir", – Kobzar yazıb.
