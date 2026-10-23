İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    AZAL beynəlxalq forumda birbaşa hava əlaqələrinin yaradılmasını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    • 23 oktyabr, 2026
    • 17:53
    AZAL beynəlxalq forumda birbaşa hava əlaqələrinin yaradılmasını müzakirə edib

    "Azərbaycan Hava Yolları" (AZAL) QSC Almaniyanın Frankfurt şəhərində keçirilən "Routes World 2026" beynəlxalq forumda potensial aviasiya tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AZAL-ın İdarə Heyətinin sədri Samir Rzayev məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, beynəlxalq hava əlaqələrinin inkişafı Azərbaycanın turizm potensialının genişləndirilməsi və iqtisadi inkişafının dəstəklənməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır.

    "Görüşlərdə yeni birbaşa hava əlaqələrinin yaradılması və beynəlxalq aviaşirkətlərlə tərəfdaşlıq imkanlarını dəyərləndirdik. Ümid edirəm ki, belə qlobal tədbirlər yeni tərəfdaşlıqların qurulmasına və lazımi nəticələrin əldə olunmasına töhfə verəcək", - S.Rzayev qeyd edib.

    Samir Rzayev Sərnişindaşıma Azərbaycan Hava Yolları (AZAL)
    AZAL провел переговоры с потенциальными партнерами на Routes World 2026
    AZAL holds talks with potential partners at Routes World 2026
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    19:20
    Tramp: ABŞ İranla müharibəni tez başa çatdıra və ya bütün nefti götürə bilər
    Digər ölkələr
    19:14
    Gəncədə beşaylıq körpə ölüb
    Hadisə
    19:11
    Foto
    NDU ilə Şanxay Mühəndislik Elmləri Universiteti arasında ikili diplom və digər əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub
    Elm və təhsil
    19:03
    Zelenski Ukrayna, Rusiya və ABŞ üçtərəfli görüşünün planlarını təsdiqləyib
    Xarici siyasət
    18:57
    Pakistanda avtobusların toqquşması nəticəsində 12 nəfər ölüb
    Hadisə
    18:48
    Ayxan Hacızadə: Qara dənizdə vurulan gəmidəki azərbaycanlıların hamısı xilas edilib
    Xarici siyasət
    18:44
    Gürcüstan və Qazaxıstan strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə edib
    Region
    18:44
    "Kür"ün kapitanı: "Cavab oyunumuz çətin keçəcək"
    Komanda
    18:31
    Rumıniya pilotsuz texnologiyalar sahəsində Ukrayna ilə əməkdaşlığı gücləndirəcək
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti