AZAL провел переговоры с потенциальными партнерами на Routes World 2026

"Азербайджанские авиалинии" (AZAL) обсудили возможности открытия новых прямых авиамаршрутов и развития партнерства с международными авиакомпаниями.

Как сообщает Report, об этом председатель правления AZAL Самир Рзаев заявил по итогам встреч с потенциальными авиационными партнерами на международном форуме Routes World 2026 во Франкфурте.

По его словам, развитие международного авиасообщения имеет большое значение для расширения туристического потенциала Азербайджана и поддержки экономического роста страны.

"На встречах мы оценили возможности создания новых прямых воздушных сообщений и партнерства с международными авиакомпаниями. Надеюсь, что такие глобальные мероприятия будут способствовать установлению новых партнерских связей и достижению необходимых результатов", - отметил Рзаев.