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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    AZAL провел переговоры с потенциальными партнерами на Routes World 2026

    Инфраструктура
    • 23 октября, 2026
    • 18:10
    AZAL провел переговоры с потенциальными партнерами на Routes World 2026

    "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) обсудили возможности открытия новых прямых авиамаршрутов и развития партнерства с международными авиакомпаниями.

    Как сообщает Report, об этом председатель правления AZAL Самир Рзаев заявил по итогам встреч с потенциальными авиационными партнерами на международном форуме Routes World 2026 во Франкфурте.

    По его словам, развитие международного авиасообщения имеет большое значение для расширения туристического потенциала Азербайджана и поддержки экономического роста страны.

    "На встречах мы оценили возможности создания новых прямых воздушных сообщений и партнерства с международными авиакомпаниями. Надеюсь, что такие глобальные мероприятия будут способствовать установлению новых партнерских связей и достижению необходимых результатов", - отметил Рзаев.

    ЗАО Азербайджанские авиалинии (AZAL) Туризм в Азербайджане
    AZAL beynəlxalq forumda birbaşa hava əlaqələrinin yaradılmasını müzakirə edib
    AZAL holds talks with potential partners at Routes World 2026
    44 filmi
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    Инфраструктура
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