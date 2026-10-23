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    Azərbaycan və Pakistan arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 23 oktyabr, 2026
    • 17:47
    Azərbaycan və Pakistan arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Ədliyyə naziri Fərid Əhmədov Azərbaycanda səfərdə olan Pakistanın Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Amin-ud-Din Xan ilə iki ölkə arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər.

    Bu barədə "Report"a Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüşdə Azərbaycan və Pakistan arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin möhkəm tarixi, mədəni və dini bağlara əsaslandığı vurğulanıb. İki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafında dövlət başçıları İlham Əliyev və Şahbaz Şərifin qarşılıqlı səfərlərinin və yüksək səviyyəli görüşlərinin mühüm rolu qeyd edilib.

    Tərəflər ədliyyə və məhkəmə sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi, hüquqi əlaqələrin inkişafı və qarşılıqlı təcrübə mübadiləsinin təşviqi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

    Bildirilib ki, iki ölkənin ədliyyə qurumları arasında imzalanmış Anlaşma Memorandumu və Əməkdaşlıq Proqramı çərçivəsində hakimlər və ədliyyə işçiləri üçün birgə təlim proqramları həyata keçirilir. Artıq biri İslamabadda, digəri Bakıda olmaqla iki təlim keçirilib, növbəti təlimin noyabr ayında İslamabadda keçirilməsi nəzərdə tutulur.

    Qeyd olunub ki, birgə təlimlərin və digər peşəkar tədbirlərin keçirilməsi iki ölkənin müvafiq qurumları arasında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcək.

    Sonda Azərbaycan ilə Pakistan arasında dostluq münasibətlərinin və hüquqi əməkdaşlığın bundan sonra da genişləndirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Azərbaycan və Pakistan arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycan və Pakistan arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycan-Pakistan əməkdaşlığı Fərid Əhmədov
    Foto
    Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере юстиции
    Foto
    Azerbaijan and Pakistan discuss cooperation in field of justice
    MiniBoss
    MiniBoss

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