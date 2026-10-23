Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере юстиции

Министр юстиции Фарид Ахмедов обсудил сотрудничество в сфере юстиции с находящимся с визитом в Азербайджане председателем Конституционного суда Пакистана Амин-уд-Дином Ханом.

Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции.

На встрече было подчеркнуто, что отношения дружбы и братства между Азербайджаном и Пакистаном основываются на прочных исторических, культурных и религиозных связях. Была отмечена важная роль взаимных визитов и встреч на высшем уровне глав государств Ильхама Алиева и Шахбаза Шарифа в развитии отношений стратегического партнерства между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах юстиции и судебной системы, развития правовых связей и содействия взаимному обмену опытом.