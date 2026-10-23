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    Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере юстиции

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 19:08
    Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере юстиции

    Министр юстиции Фарид Ахмедов обсудил сотрудничество в сфере юстиции с находящимся с визитом в Азербайджане председателем Конституционного суда Пакистана Амин-уд-Дином Ханом.

    Об этом Report сообщили в Министерстве юстиции.

    На встрече было подчеркнуто, что отношения дружбы и братства между Азербайджаном и Пакистаном основываются на прочных исторических, культурных и религиозных связях. Была отмечена важная роль взаимных визитов и встреч на высшем уровне глав государств Ильхама Алиева и Шахбаза Шарифа в развитии отношений стратегического партнерства между двумя странами.

    Стороны обменялись мнениями по вопросам расширения сотрудничества в сферах юстиции и судебной системы, развития правовых связей и содействия взаимному обмену опытом.

    Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере юстиции
    Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере юстиции

    Фарид Ахмедов Министерство юстиции Азербайджана Азербайджано-пакистанские отношения
    Фото
    Azərbaycan və Pakistan arasında ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
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    Azerbaijan and Pakistan discuss cooperation in field of justice
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