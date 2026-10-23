Ölkə üzrə bu ayın bütün sosial ödənişləri başa çatdırılıb
Sosial müdafiə
- 23 oktyabr, 2026
- 17:46
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu gün oktyabr ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları ödənilib.
Bu barədə "Report"a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib.
Beləliklə, ölkə üzrə bu ayın bütün sosial ödənişləri başa çatdırılıb.
Son xəbərlər
19:20
Tramp: ABŞ İranla müharibəni tez başa çatdıra və ya bütün nefti götürə bilərDigər ölkələr
19:14
Gəncədə beşaylıq körpə ölübHadisə
19:11
Foto
NDU ilə Şanxay Mühəndislik Elmləri Universiteti arasında ikili diplom və digər əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunubElm və təhsil
19:03
Zelenski Ukrayna, Rusiya və ABŞ üçtərəfli görüşünün planlarını təsdiqləyibXarici siyasət
18:57
Pakistanda avtobusların toqquşması nəticəsində 12 nəfər ölübHadisə
18:48
Ayxan Hacızadə: Qara dənizdə vurulan gəmidəki azərbaycanlıların hamısı xilas edilibXarici siyasət
18:44
Gürcüstan və Qazaxıstan strateji tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsini müzakirə edibRegion
18:44
"Kür"ün kapitanı: "Cavab oyunumuz çətin keçəcək"Komanda
18:31
Rumıniya pilotsuz texnologiyalar sahəsində Ukrayna ilə əməkdaşlığı gücləndirəcəkDigər ölkələr