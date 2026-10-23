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    Ölkə üzrə bu ayın bütün sosial ödənişləri başa çatdırılıb

    Sosial müdafiə
    • 23 oktyabr, 2026
    • 17:46
    Ölkə üzrə bu ayın bütün sosial ödənişləri başa çatdırılıb

    Bu gün oktyabr ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları ödənilib.

    Bu barədə "Report"a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib.

    Beləliklə, ölkə üzrə bu ayın bütün sosial ödənişləri başa çatdırılıb.

    Sosial ödənişlər Pensiya ödənişləri Sosial müavinət Təqaüd Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi (ƏƏSMN)
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